Suspeito de assalto em ônibus é preso na Zona Norte de Manaus

Notícias Policiais – Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (24), suspeito de roubar um celular de um passageiro dentro de um ônibus que trafegava pela avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão foi efetuada por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que passavam pelo local no momento do ocorrido.

Segundo relato da vítima, o suspeito já estava dentro do coletivo quando ele embarcou. Poucos instantes após entrar no ônibus, foi surpreendido pela abordagem direta do assaltante, que o ameaçou exigindo o celular. Após tomar o aparelho das mãos da vítima, o suspeito desceu rapidamente do veículo e tentou fugir.

“Na hora fiquei em choque, mas tomei coragem e desci atrás dele. Fiquei procurando pelas ruas e, quando encontrei, fui pra cima. Algumas pessoas também o reconheceram e ajudaram. Foi nesse momento que a ROMU passou e fez a abordagem”, relatou a vítima ao Portal Tucumã.

A ação rápida da ROMU resultou na detenção do suspeito, que foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Apesar da prisão, o celular roubado ainda não foi recuperado. A vítima afirmou que está colaborando com as autoridades para tentar rastrear o aparelho.

O caso segue sob investigação para identificar possíveis cúmplices e apurar outros delitos que o suspeito possa ter cometido na região.