Suspeito de assaltos é amarrado e espancado por moradores em Manaus

Notícias Policiais – Na tarde desta sexta-feira (15), um jovem, ainda não identificado, foi brutalmente espancado por moradores no conjunto Cidadão 12, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A vítima teria sido flagrada cometendo assaltos na região.

De acordo com testemunhas, o rapaz foi alcançado por populares, amarrado e agredido com chutes, principalmente na cabeça. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito com pés e mãos atados, sendo pisoteado por um homem. Em outra gravação, ele aparece ensanguentado, aguardando atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Contexto

Casos de justiça com as próprias mãos têm se tornado cada vez mais comuns em diferentes bairros de Manaus, especialmente em regiões onde a população denuncia altos índices de assaltos. Apesar da revolta, a Polícia Militar reforça que qualquer suspeita de crime deve ser encaminhada às autoridades competentes.