Suspeito de assassinatos na Compensa e mulher com mais de R$ 24 mil ligados ao tráfico são presos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (11/02), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) coordenou ações policiais para apurar denúncias contra pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e homicídios em Manaus. Duas pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão; e uma pessoa foi flagranteada pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As prisões ocorreram nas zonas oeste, norte e centro-sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

As ações iniciaram por volta das 6h, quando a equipe de policiais civis e militares foi acionada para cumprir um mandado de prisão do estado do Pará por tráfico de drogas, em nome de Ingrid Vital de Almeida, 34. Ela foi presa em um condomínio de luxo localizado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Com ela, os policiais encontraram R$ 24,9 mil. A infratora foi conduzida, junto com o dinheiro apreendido, ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda pela manhã, os policiais seguiram para averiguar denúncia de porte de arma de fogo, com um suspeito de envolvimento em homicídios no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade. Segundo as informações recebidas pela equipe, o homem estaria armado em uma residência localizada na Rua 10 de Julho; e tinha participação em homicídios que ocorreram naquela região.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o homem de 23 anos. Com ele, a equipe apreendeu uma arma de fogo, calibre 38, com seis munições intactas, uma porção de skunk, duas porções de maconha, três porções de oxi, além de um veículo modelo Gol, de cor branca.

Continua depois da Publicidade

O suspeito, que já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo, foi conduzido ao 19° DIP, onde foi flagranteado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Já no início da tarde, os policiais se deslocaram ao beco Padre Silva, no Aleixo, zona centro-sul, para averiguar denúncias sobre a presença de um foragido da Justiça. Em uma residência, os policiais encontraram Rafael Maciel Vieira, 29. O acusado tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, e foi conduzido ao 19° DIP. Também constam outras seis passagens de Rafael pela polícia pelos crimes de roubo, furto e violação de domicílio.

Continua depois da Publicidade

Denúncias – A população pode ajudar o trabalho da polícia utilizando os canais de comunicação da SSP-AM. Pela Internet, as denúncias podem ser registradas no site www.ssp.am.gov.br, no campo “Denuncie Aqui”. Por telefone, o número para o registro de denúncias é o 181. A identidade do denunciante é sempre preservada.