Suspeito de atirar contra casal que recusou abaixar janela do carro é preso em Manaus

Um homem, identificado como Yuri Souza da Silva, de 28 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (30), suspeito de atirar contra um casal que recusou abaixar a janela do carro, no dia 30 de abril deste ano, no bairro da União, Zona Centro-Sul da capital. Washington Souza não resistiu aos ferimentos e morreu, mas Adrielly Barros segue internada no Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Yuri foi preso durante um patrulhamento de rotina na região. Ainda em maio deste ano, cinco homens foram presos suspeitos do mesmo crime.

Ainda conforme os agentes, as vítimas voltavam de um show na Arena da Amazônia quando foram abordados por supostos traficantes e baleados após se recusarem a abaixar a janela do carro. A área onde aconteceu o crime tem briga intensa por tráfico de drogas.

Redação AM POST