Suspeito de atirar em cantor amazonense e criança de 4 anos em Manaus é policial militar

O policial militar suspeito dos disparos também responde a processo administrativo disciplinar na corporação.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 20:25 - Atualizado em 18/08/2025 às 21:03

Notícias Policiais – O homem acusado de atirar contra o cantor Eduardo de Souza Oliveira, de 38 anos, conhecido artisticamente como Dubarranco, e contra a filha dele, de apenas 4 anos, é policial militar e foi preso neste domingo (17) por agentes do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus. O crime ocorreu no dia 9 de agosto, na saída de uma casa de eventos localizada no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital amazonense.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no momento da ação, a esposa da vítima conduzia o veículo. Dubarranco estava no banco do passageiro, com a filha no colo, enquanto o músico Yuri Uchôa seguia no banco traseiro. Ao pararem em um semáforo, uma motocicleta com dois homens se aproximou e o garupa efetuou pelo menos quatro disparos em direção ao carro.

Leia também: Hytalo Santos pagava de até R$ 3 mil para os pais dos menores que moravam com ele

O cantor foi atingido por dois tiros, na mão e no braço. A filha dele foi baleada no tórax e precisou de atendimento médico imediato. Apesar da gravidade da ocorrência, ambos sobreviveram e continuam em recuperação.

A prisão do policial militar foi confirmada pela PMAM, que destacou que a corporação está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil. Além do processo criminal, o suspeito responde a uma sindicância administrativa disciplinar instaurada pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD).

O segundo envolvido no ataque, que conduzia a motocicleta no dia do crime, ainda não foi localizado. As autoridades seguem em diligências para identificá-lo e efetuar a prisão. Enquanto isso, a Polícia Civil reforça que as investigações continuam e novas informações devem ser divulgadas em breve.

