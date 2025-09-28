A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Suspeito de ato obsceno em UBS é preso após vídeo viralizar em Manaus

Com a divulgação das imagens, novos relatos começaram a surgir.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 06:31

Notícias Policiais – Elzo dos Santos Filho, apontado como suspeito de ter cometido um ato obsceno dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no setor de vacinação do bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus, foi preso nesta sexta-feira (26). A detenção foi decretada na última terça-feira (24), após a ampla repercussão de um vídeo comprometedor que circulou nas redes sociais.

Com a divulgação das imagens, novos relatos começaram a surgir. A polícia registrou um aumento significativo no número de denúncias contra Elzo, com diversas vítimas comparecendo às delegacias para formalizar Boletins de Ocorrência (B.Os). Esses depoimentos revelam um histórico de comportamentos inadequados que não se limitavam ao ambiente da UBS.

Entre os denunciantes estão pessoas próximas ao acusado, incluindo familiares, além de professoras de uma escola da zona leste da capital amazonense. Esses relatos reforçam a suspeita de que as atitudes obscenas tenham se repetido em diferentes contextos e com distintas vítimas.

Atualmente, Elzo está sendo ouvido no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele comparece acompanhado por dois advogados, mas até o momento permanece em silêncio durante o interrogatório. A conduta adotada pelo suspeito dificulta o avanço das investigações, que agora contam com múltiplos depoimentos para embasar o inquérito.

O caso gerou forte repercussão na comunidade, despertando atenção tanto pela gravidade das denúncias quanto pelo envolvimento de diferentes vítimas. A polícia segue colhendo informações para esclarecer os fatos e definir os próximos passos do processo judicial.

 

