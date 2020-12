Suspeito de cometer assalto é espancado no bairro Jorge Teixeira

Redação AM POST

Um homem de 25 anos, foi salvo de um espancamento na noite desta segunda-feira (7), na avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima é suspeita de tentar cometer assalto em um comércio na região juntamente com seu comparsa, no entanto, no momento da fuga, ele acabou sendo capturado e espancado pela população revoltada.

Uma equipe policial se deslocou até ao local supracitado e conseguiu salva-lo de um linchamento.

O suspeito foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.