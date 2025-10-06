Suspeito de cometer estupro no Pará é preso em Manaus

Notícias policiais -Na manhã desta segunda-feira (6), Gil Monteiro de Souza, foragido da Justiça por estupro, foi preso no Porto de Manaus enquanto tentava fugir de barco para o Pará.

O homem possuía um mandado de prisão no próprio Pará, porém, após o crime, fugiu para Manaus, onde permaneceu escondido por um período.

A prisão foi possível graças à integração entre as polícias do Amazonas e do Pará, além do uso do sistema de reconhecimento facial que identificou Gil no local. A Guarda Municipal, ao receber a informação de que o suspeito se preparava para embarcar rumo ao estado vizinho, realizou a prisão no porto, no Centro da capital amazonense.

Após a detenção, o homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Manaus, onde permanece à disposição da Justiça. A expectativa é que ele seja recambiado ao seu estado para responder pelos crimes atribuídos.

Essa ação demonstra a eficiência da cooperação entre as forças de segurança dos estados vizinhos e o uso da tecnologia para localizar e capturar criminosos foragidos, reforçando o combate à impunidade.