Suspeito de envolvimento na morte de vigilante é procurado pela polícia em Manaus

Um homem, identificado como Misael de Souza Pinheiro, está sendo procurado pela polícia por envolvimento na morte do vigilante Victor de Oliveira Silva, ocorrida no dia 11 de novembro de 2022, na residência onde ele morava, no conjunto Vila Amazonas, no bairro Adrianópolis, na zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia suspeito, o suspeito praticou o delito juntamente com Guilherme Vinicius Oliveira da Silva, que já foi preso nesta quinta-feira (16). A motivação do crime teria sido o fato da vítima ter se envolvido com a ex-amorosamente namorada de um dos autores, em 2021.

Qualquer informação deve ser repassada pelo número número (92) 98118-9535 ou pelo 181.