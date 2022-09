Suspeito de esquartejar idosa é preso após se jogar de apartamento

Redação AM POST

Israel Chucre da Silva foi preso na última terça-feira (13) suspeito de envolvimento no assassinato e esquartejamento da idosa Vanilce Ester da Silva Coutinho, morta aos 63 anos, ocorrido há 2 anos. Ele é o 4º e último acusado que estava foragido da polícia há mais de um ano.

Continua depois da Publicidade

O homem foi detido após se jogar da janela de um apartamento do Conjunto Macapaba, onde o crime aconteceu, e quebrar a perna, na Zona Norte de Macapá. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto desde maio de 2021.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Israel foi encontrado no Conjunto Macapaba, tentou fugir e se jogou pela janela de um dos apartamentos do residencial. Imagens divulgadas na internet mostram ele caído na grama do conjunto.

O homicídio cometido de forma cruel e que revoltou a população na época aconteceu dentro do apartamento onde a idosa morava, no dia 25 de maio de 2020.

Continua depois da Publicidade

O corpo da idosa foi encontrado esquartejado dentro de uma mala e em um saco de ração para cachorro que estavam num dos apartamentos do Conjunto Habitacional.

A descoberta aconteceu quando policiais do Batalhão Força Tática (BFT) foram atender um caso de furto no apartamento, denunciado pela própria vítima. Ao chegar no local, os agentes encontraram as portas fechadas e viram pela janela muito sangue em um dos cômodos.

Continua depois da Publicidade

A equipe conseguiu entrar na residência e viu na sala do imóvel a mala e a sacola de ração onde estavam partes do corpo da idosa. Para corporação, houve luta corporal antes do assassinato.