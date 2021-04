Suspeito de estuprar criança de 5 anos é espancado até a morte em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, de identidade preservada, foi morto nesta quinta-feira (8), pela população, sob suspeita de estuprar uma criança de 5 anos na rua Benício Leão, Comunidade Val Paraíso Verde, zona Norte de Manaus.

De acordo com a mãe das vítimas, as meninas foram atraídas pelo acusado com uma proposta de doação de roupas velhas, na ocasião, as meninas foram até a casa do indivíduo, momento em que ele cometeu o ato libidinoso na criança.

A irmã menor da vítima, que tem 3 anos, relatou todo o ocorrido pra mãe e disse detalhadamente o que teria acontecido. Então a criança de 5 confirmou as informações.

A população foi acionada e depois de muita procura, o acusado foi capturado e espancado até a morte.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e os procedimentos cabíveis serão adotados.