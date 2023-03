Suspeito de estuprar criança em provador de loja é preso em Manaus

Redação AM POST*

Rogério Lindoso dos Passos, suspeito de estupro de vulnerável cometido contra uma criança de 4 anos, no último dia 2 de março, dentro do provador de uma loja de um shopping na zona Norte de Manaus, se apresentou na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), acompanhado de um advogado, na tarde desta segunda-feira (20). O homem possui mandado de prisão expedido pelo Plantão Criminal, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

“Hoje o Rogério se apresentou ela vai começar a cumprir a prisão temporária que até então é de 30 dias. Hoje ele não será ouvido porque esse tipo de atendimento é feito com a delegada titular. Pela questão do transito nós só conseguimos chegar aqui agora as 17h, ele se apresentou nós assinamos a cópia do mandado de prisão e ele vai ficar aqui, só vai poder prestar depoimento para a delegada titular amanha. Depois disso ele será remetido para a audiência de custódia onde o juiz deverá decidir se ele vai continuar ou não preso”, explicou o advogado de defesa Alexandre Torres Jr em entrevista a uma emissora de TV.

Ele falou com a imprensa, alegou inocência e pediu os vídeos da câmera de segurança que registrou o momento para seu advogado trabalhar em sua defesa.

“O vídeo postado é editado e criminoso, que está me condenando, eu estou sendo ameaçado por Manaus inteira por causa de um vídeo criminoso que estão soltando na internet, há dias. Eu soube desse caso só dia 10 e a gente quer é o vídeo completo para o meu advogado fazer minha defesa”, disse.

O suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram o momento em que a mãe da vítima aparece com a criança e vai a uma das cabines femininas. Distraída, a menina se afasta da mãe, momento esse que o suspeito teria supostamente puxado a vítima para o provador masculino para supostamente cometer os atos libidinosos.

Para a polícia, a mãe da criança informou que foi até o provador da loja experimentar roupas e ao sair do espaço encontrou a filha saindo da ala masculina pedindo para ir embora. A criança teria então relatado o estupro para genitora.