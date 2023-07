Suspeito de estuprar criança em provador de roupas é denunciado pelo MP em Manaus

O Ministério Público do Amazonas que em abril deste ano havia pedido arquivamento do inquérito policial contra Rogério Lindoso dos Passos, 31, suspeito de estuprar uma menina de 4 anos dentro do provador de uma loja de um shopping em Manaus, voltou atrás e denunciou o homem.

Nas imagens do circuito interno de segurança da loja, o homem aparece entrando sozinho na área dos provadores. Em seguida, a mãe da vítima surge com a criança e vai em uma das cabines femininas. A menina acaba se distraindo e não percebe a direção e segue para o compartimento masculino.

Veja vídeo: Homem arrasta menina de 4 anos para provador e a estupra em loja de Manaus pic.twitter.com/knB4RXIPov — AM POST (@portalampost) March 11, 2023

De acordo com a polícia, a vítima conta que foi puxada pelo suspeito para um provador de roupas onde ele colocou a mão na sua boca, levantou a blusa dela e beijou seu corpo. Na ocasião, uma câmera de Segurança mostra o momento em que o suspeito e vítima aparecem no local.

O homem nega o crime mas foi preso em março deste ano mas teve a liberdade concedida em abril pela Justiça do Amazonas após o termino do período da prisão temporária.

Segundo o antigo promotor do caso, o pedido para arquivar o caso se baseava em dois fundamentos. O primeiro era que a cadeia de custódia – ou seja, as filmagens do local da suposta cena do crime – foram coletadas diretamente pela mãe da vítima, não sendo preservadas e encaminhadas para a perícia criminal.

“[As imagens foram] utilizadas indevidamente para divulgação da imagem do suspeito, visando sua identificação rápida e sem a atividade investigativa sigilosa do Estado”, disse o MP em nota, na época.

Além disso, o promotor também alegava que não era possível reconhecer o suspeito no vídeo, logo, não havia porque continuar a investigação do caso.

O Procurador Geral de Justiça, Alberto Nascimento, no entanto, não concordou com o pedido dos promotores e enviou o caso para uma nova promotoria, que ofereceu a denúncia contra o suspeito.

Defesa de Rogério Lindoso

O advogado de defesa de Rogério, Alexandre Torres Júnior, disse que o posicionamento não mudou, que eles seguem com um robusto material probatório decorrente de investigação criminal defensiva que comprova a inocência do corretor de imóveis.

Veja a nota:

Referente a denúncia que o MP-AM pediu o arquivamento e voltou atrás, trata-se de uma manifestação exarada pelo excelentíssimo Sr. Procurador Geral de Justiça que declarou expressamente não conhecer o inteiro teor do inquérito mas que ainda assim decidiu discordar do arquivamento em razão da gravidade abstrata da acusação. Nosso posicionamento não mudou, seguimos com um robusto material probatório decorrente de investigação criminal defensiva que comprova a inocência de Rogério, protocolamos notícias de crimes ao Ministério Público em razão dos abusos de autoridades sofridos por Rogério, bem como informamos ao Conselho Regional de Psicologia a infração ética decorrente do relatório não fundamentado que compõe os autos do inquérito policial que na nossa visão é nulo e imprestável de pleno direito. Sequer houve uma investigação, a investigação feita foi tão somente pela defesa de Rogério que comprova sua inocência, a quebra de cadeia de custódia é o menor dos problemas que identificamos, se de fato a menor foi abusada por alguém, acreditamos não ter sido naquele dia e hora, muito menos por Rogério, mas isso dificilmente será descoberto em razão da irregular investigação enviesada. Nossas graves revelações serão feitas no momento adequado nos autos do processo judicial, onde vamos expor ao magistrado as graves informações que obtivemos no âmbito dessa desastrosa operação policial que resultou em um indiciamento de um inocente. Dentre as práticas, listamos inclusive a tentativa de intimidação por parte da Policia Civil ao nosso perito técnico contratado pela defesa técnica e da difamação e tecnicas de lawfare utilizadas politicamente para tentar constranger a defesa do acusado que sim, é inocente até que haja pelo menos um processo judicial em seu desfavor. É de interesse da sociedade que toda e qualquer pessoa que cometeu abuso de autoridade seja exemplarmente punida e receba a pena de demissão do honroso cargo público e consequentemente dos seus direitos políticos, pois querer condenação de inocente sem provas também é crime. Alexandre Torres Jr

Advogado

Redação AM POST