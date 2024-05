Suspeito de estuprar homem na frente de prédio é identificado pela polícia

O suspeito de estuprar o cozinheiro João Alexandrino da Silva, na madrugada do último dia 28 de abril, foi identificado pela Polícia Civil de Campinas (São Paulo). O caso foi registrado como estupro pelo 1º Distrito Policial (DP) de Campinas.

O suspeito foi reconhecido pela vítima por meio de fotografias apresentadas pela polícia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a equipe de investigação do 1º DP está em diligências para localizar o homem identificado nas imagens.

As imagens de segurança mostram João Alexandrino saindo pelo portão de seu prédio para esperar um motorista de aplicativo que o levaria ao trabalho. Na calçada, um homem já o aguardava. “Eu pensei que fosse um morador do prédio. Não imaginei que ele fosse me atacar”, relatou João Alexandrino.

Assim que o cozinheiro fechou o portão, o suspeito o agarrou por trás e começou a apalpá-lo na região genital. De acordo com o relato de João, o agressor tentou puxá-lo para uma área fora do alcance das câmeras de segurança. Nesse momento crítico, o motorista de aplicativo chegou, fazendo com que o suspeito fugisse.

Homem é estupradø na frente de casa por criminoso.