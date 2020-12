Suspeito de estuprar sobrinhas é preso em Manaus

Redação AM POST*

Um homem de 59 anos foi preso por policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na tarde desta segunda-feira (30/11), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Ele é suspeito de ato libidinoso, tendo como vítima duas sobrinhas dele, de 9 e 11 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a guarnição da 22ª Cicom foi acionada para atender a ocorrência e encaminhar as vítimas, juntamente com a avó e o infrator, à Especializada. Durante depoimento, as meninas informaram que o homem chegou a pegar nos seios da vítima de 11 anos. Já a de 9 anos informou que o homem a beijou no pescoço e na boca.

Uma medida protetiva contra o infrator foi pedida. Ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.