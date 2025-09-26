Suspeito de estupro tenta matar vítima e é baleado em Manaus

Notícias Policiais – Um homem ainda não identificado foi preso na manhã desta sexta-feira (26), suspeito de estupro seguido de tentativa de homicídio contra uma mulher no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. O crime ocorreu dentro de uma residência e terminou com o agressor baleado; ele está internado sob custódia policial.

A investigação começou quando equipes do Comando de Policiamento de Área (CPA) Sul foram acionadas após a entrada de uma mulher ferida no Hospital 28 de Agosto. Inicialmente, a informação repassada era de que a vítima teria sido esfaqueada em um motel. Ao ser ouvida pelos policiais, porém, ela relatou que havia sido violentada sexualmente.

Segundo o depoimento, o suspeito a arrastou para dentro de uma casa, onde cometeu o estupro e, em seguida, tentou matá-la com golpes de faca. A vítima afirmou ainda que o agressor já teria tentado o crime em outras ocasiões. Horas depois, os policiais receberam notícia de que um homem havia sido baleado na Rua Magalhães Barata, nas proximidades do local do estupro. Desconfiando tratar-se do mesmo autor, a equipe foi ao Hospital João Lúcio, onde ele estava internado. Uma foto do suspeito foi mostrada à vítima, que o reconheceu de imediato como responsável pela agressão.

De acordo com a polícia, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo, possivelmente efetuados por traficantes da região, revoltados com o crime. Ele permanece sob custódia policial e, assim que receber alta, será encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a ocorrência será formalizada.