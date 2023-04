Suspeito de fazer empréstimo para roubar casa é preso no AM

Redação AM POST

Francisco Miguel Ferreira Neto, foi preso na manhã desta terça-feira (11) , pela prática de roubo ocorrido em 25 de fevereiro deste ano, em uma residência situada no bairro Vale Verde, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O homem é suspeito de alugar um carro e fazer empréstimo para cometer a ação criminosa.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, na ocasião do crime, quatro indivíduos adentraram no imóvel e subtraíram diversos objetos e dinheiro em espécie.

“Iniciamos as investigações assim que tomamos conhecimento da ação criminosa. No decorrer dos trabalhos investigativos, descobrimos que o Francisco foi o responsável pela locação do veículo e empréstimo para realização do roubo”, disse.

Segundo o delegado, ao todo, três dos cinco envolvidos já estão presos. Essas prisões foram efetuadas pela DIP de Manacapuru, com apoio da 31ª DIP de Iranduba.

“O quarto participante faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, ocorrido momentos após o crime. O quinto envolvido segue sendo procurado”, falou.

Ainda conforme o delegado, nesta terça, foram cumpridos dois mandados, sendo um de busca e apreensão e outro de prisão, em nome de Francisco. Ele foi no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.