Suspeito de furto é preso após esbarrar em cavalo da PM no Centro de Manaus

Notícias Policiais – Um homem suspeito de praticar furtos de celulares foi detido no final da tarde desta quinta-feira (17), no Centro de Manaus, após uma tentativa frustrada de fuga. A ocorrência aconteceu nas proximidades da Avenida Eduardo Ribeiro e contou com a atuação da Cavalaria da Polícia Militar, além do apoio de populares que ajudaram a conter o suspeito.

Identificado apenas como Josué, o homem teria sido visto cometendo furtos na área central da cidade. Ao perceber a chegada dos policiais montados, tentou escapar pelas ruas do entorno. Durante a tentativa de fuga, esbarrou em um dos cavalos da PM, perdeu o equilíbrio e caiu. Em seguida, tentou correr em outra direção, mas acabou sendo cercado por transeuntes que o imobilizaram até a chegada dos agentes.

A abordagem ocorreu próximo à Avenida Duque de Caxias, em frente ao prédio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o suspeito foi apresentado para os procedimentos legais.

Segundo testemunhas, a movimentação atraiu a atenção de pedestres e comerciantes que presenciaram toda a ação. A rápida resposta dos policiais, aliada à colaboração dos populares, evitou que o suspeito escapasse ou causasse mais prejuízos.

A Polícia Militar do Amazonas reforça que, apesar do espírito colaborativo da população, é fundamental agir com cautela e nunca reagir a situações de assalto, priorizando sempre a integridade física.