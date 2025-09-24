A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Suspeito de guardar 368 kg de skunk tem prisão preventiva cumprida na Compensa

Prisão ocorreu nesta terça (23/09) após investigação que rastreou oficina na rua Izaurina Braga.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 19:18 - Atualizado em 24/09/2025 às 19:40

Notícias Policiais – Um homem de 35 anos teve a prisão preventiva cumprida, na terça-feira (23/09), por ser apontado como responsável por guardar 368 quilos de maconha do tipo skunk em uma oficina de automóveis no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. As drogas haviam sido apreendidas em março deste ano pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com o delegado Rafael Costa e Silva, as investigações começaram quando a Força Tática encaminhou o material ilícito à unidade policial. Os entorpecentes foram localizados em uma oficina situada na rua Izaurina Braga, na Compensa. “Depois da apreensão das drogas, como não havia ninguém no local, nós começamos as diligências e conseguimos localizar a proprietária do imóvel, que apresentou um contrato de locação no nome do indivíduo”, explicou o delegado.

O suspeito foi localizado e intimado a depor. Na oitiva, afirmou ter sublocado o imóvel para outra pessoa, porém não soube fornecer dados que identificassem o suposto sublocatário. “As investigações apontaram inconsistência nas informações fornecidas, uma vez que ele não conseguiu provar para quem teria sublocado. Então representamos pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça e cumprido no bairro Compensa”, acrescentou Rafael Costa e Silva.

O homem responderá por tráfico de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.

