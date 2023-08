Suspeito de integrar facção criminosa do Acre é preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu um integrante de uma facção criminosa do Acre, na manhã desta terça-feira (01), em Caçapava.

Os policiais federais cumprem, ainda, mandado de busca e apreensão na residência do suspeito com o objetivo de reunir elementos probatórios de sua participação no esquema criminoso.

Segundo a PF, as investigações se iniciaram a partir da “Operação Tempestade”, deflagrada em 2022. Com o material arrecadado e com o aprofundamento dos trabalhos policiais, foi possível identificar outros membros de facção criminosa atuante no estado acreano.

A polícia afirma que a operação contou com a participação de mais de 60 policiais, que cumpriram 28 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco/AC, sendo 16 de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco/AC, Caçapava/SP, Campo Largo/PR e de Porto Velho/RO.

De acordo com a PF, os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas e posse irregular de armas.

A ação faz parte da operação Tonitruum, deflagrada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal.

Fonte: Band