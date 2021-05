Suspeito de integrar quadrilha de roubo de veículos é procurado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Michael Almeida da Silva, com idade não informada, envolvido na receptação de um veículo roubado no dia 20 de maio deste ano.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Derfv, o indivíduo foi identificado no decorrer de diligências em torno de um roubo de um Fiat Siena, ocorrido na data mencionada.

Segundo o titular, as investigações já resultaram na prisão do trio envolvido no roubo. Entre os identificados estão Arlem César Menezes Dias, 24; Cristóvão Gabriel Couto Girão, 20; e Sirilo Ribeiro e Silva, 35. Também na oportunidade foi preso em flagrante Magno Jordan Lima Mendonça, 24, por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

“No grupo criminoso, Michael era responsável em receptar, adulterar e revender os veículos roubados. Agora, estamos trabalhando para localizar Michael, que no momento do cumprimento do mandado de prisão em seu nome não foi encontrado e por isso está sendo considerado foragido”, explicou a autoridade policial.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização de Michael, pode entrar em contato pelo número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.