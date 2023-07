Suspeito de invadir casa e estuprar mulher ‘dopada’ de medicamentos, é preso no AM

Um homem de 35 anos foi preso, nesta terça-feira (25), suspeito de invadir uma casa e estuprar uma mulher de 54 anos, que estava ‘dopada’ de remédios. O crime ocorreu no município de Humaitá (a 590 quilômetros a sudoeste de Manaus).

De acordo com o delegado Torquato Mozer, a vítima relatou que o crime ocorreu no dia 10 de julho, momento em que o autor do crime invadiu a sua residência e cometeu os atos libidinosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Em depoimento, a mulher relatou fazer uso de medicamento que a deixa sonolenta e, no dia do ocorrido, após o seu companheiro sair para o trabalho, o infrator adentrou na residência e praticou o crime, tendo empreendido fuga do imóvel em seguida”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST