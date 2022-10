Suspeito de mandar sequestrar adolescente no Acre é preso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), cumpriu, na quinta-feira (06/10), mandado de prisão preventiva em nome de Gilmauro Ferreira Paiva, 38, conhecido como “Mauro” ou “Atirador”, investigado como mandante do sequestro de um adolescente de 17 anos, ocorrido em setembro deste ano, no município de Plácido de Castro, no estado do Acre.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da DERFD, a vítima foi sequestrada e estava em um cativeiro na Bolívia, onde os criminosos exigiam aos seus familiares, a quantia de R$ 1,5 milhão pelo resgate. Na sexta-feira (30/09), a Polícia Civil do Acre comunicou a PC-AM que Gilmauro estava em Manaus, e os policiais conseguiram o localizar e efetuar sua prisão em flagrante, no bairro São José Operário, zona leste.

“Durante audiência de custódia, na presença das autoridades policiais, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário, o homem contou que tinha participação no sequestro, e colaborou para a liberação do adolescente. Na ocasião, ele ligou para um outro envolvido identificado como ‘Polac’ e ordenou que ele liberasse a vítima”, disse o titular.

Conforme a autoridade policial, os familiares da vítima são fazendeiros e isso motivou os infratores a sequestrá-lo para tentar extorquir dinheiro. A família ainda chegou a enviar pequenas quantias via pix, mas por orientação da polícia, não enviou o valor total solicitado pelos criminosos.

Continua depois da Publicidade

Após as investigações e diligências, a vítima foi libertada no domingo (2/10) e levada para sua família. Segundo Adriano Félix, no período do flagrante, as equipes cumpriram o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito, que foi expedido pela juíza Isabelle Sacramento Torturela, da Vara Criminal da Comarca de Plácido de Castro (AC).