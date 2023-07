Suspeito de marcar encontro com criança de 9 anos é liberado após prestar depoimento

Um homem de 28 anos, detido sob suspeita de assédio sexual a uma criança de nove anos no Terminal da Cohab, em São Luís, Maranhão, na tarde da última sexta-feira (14), foi colocado em liberdade após prestar depoimento.

Conforme informações da Polícia Civil, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde as testemunhas foram ouvidas e seu celular foi apreendido. No entanto, ele foi liberado ainda na delegacia.

A razão para sua soltura não foi divulgada, porém, a polícia confirmou que ele está sendo investigado por assédio sexual a menores e que um inquérito foi instaurado para esclarecer o ocorrido.

O secretário municipal de Segurança com Cidadania, Marcos Affonso, revelou que o celular do suspeito continha conversas com diversas crianças. A prisão foi realizada pela Guarda Municipal de São Luís, dentro do terminal de integração.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o homem teria tentado marcar um encontro com a menina no banheiro do terminal, sem saber que estava conversando com o pai da vítima, que se passou por ela. Por volta das 14h30, o suspeito dirigiu-se ao terminal, mas acabou sendo detido pela Guarda Municipal após o pai da menina denunciar o caso.

