Suspeito de matar a companheira com 12 facadas é preso em Manaus

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), através do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), anunciou a prisão de Thiago dos Santos Silva, de 32 anos, acusado de matar sua companheira, Telma da Silva Rabelo Valente, de 31 anos.

O corpo de Telma foi descoberto no domingo (27/07), por volta das 23h30, em sua residência na rua Araruana, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, apresentando diversas perfurações causadas por arma branca. “Ela apresentava diversas perfurações, evidenciando a brutalidade do crime, cometido pelo próprio companheiro. Desde o início da investigação, realizamos diversas diligências, interrogatórios e depoimentos que nos permitiram traçar a cronologia dos eventos.” disse o Delegado Ricardo Cunha.

Conforme informações do delegado Ricardo Cunha, responsável pela DEHS, Telma estava desaparecida desde sábado (26/07), após sair com Thiago para visitar parentes. Preocupado com a falta de contato, o irmão da vítima foi até a casa dela, onde a encontrou sem vida.

O local do crime mostrava sinais de luta, com marcas de sangue nas paredes. Investigações preliminares indicam que o relacionamento do casal era tumultuado, o que pode ter contribuído para a tragédia.

Assim que a polícia teve conhecimento do caso, iniciou as buscas para localizar Thiago, considerado o principal suspeito. Dada a gravidade da situação, um pedido de prisão foi feito à Justiça, que foi prontamente aceito. Na segunda-feira (28/07), a equipe policial recebeu informações sobre a localização de Thiago e o encontrou no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade.

Thiago dos Santos Silva agora enfrentará acusações de feminicídio. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. “Além do feminicídio, essa situação deixou seis crianças desamparadas, pois a vítima tinha filhas de um relacionamento anterior e duas com o autor. A tragédia não afeta apenas a família imediata, mas toda a rede familiar.” disse Cunha.

O caso ressalta a urgência de ações no combate à violência contra a mulher e a importância de medidas protetivas para vítimas de relacionamentos abusivos. A sociedade e as autoridades precisam continuar a trabalhar em conjunto para prevenir tragédias como essa e promover um ambiente seguro para todos.