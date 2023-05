Suspeito de matar adolescente em hospital a facadas é preso em Manaus

Redação AM POST

Gilmar dos Santos da Costa, de 35 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (4) no bairro São José Operário, zona leste de Manaus, suspeito de envolvimento na morte de Diego Prestes de Almeida, de 17 anos. O crime ocorreu em março de 2013 nas dependências de uma unidade hospitalar de Codajás, município a 240 quilômetros da capital. Gilmar estava foragido da justiça desde 2019.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Gilmar, juntamente com outros dois autores, participou do homicídio. Eles tiveram um desentendimento com a vítima, que ficou ferida e foi levada ao hospital. No entanto, posteriormente, os infratores invadiram o local e mataram Diego com uma arma branca.

Cunha explicou que, na época, todos os indivíduos foram presos em flagrante e passaram a responder em liberdade. No entanto, Gilmar fugiu do município em 2019 e passou a morar em Manaus, não respondendo mais ao processo naquela comarca. Por esse motivo, teve sua prisão preventiva decretada.

A equipe da DEHS recebeu denúncias sobre o paradeiro de Gilmar em Manaus, por meio da Seai, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Com base nessas informações, os policiais foram até o bairro São José Operário e cumpriram a ordem judicial. Gilmar responderá por homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.