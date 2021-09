Suspeito de matar adolescente grávida e a mãe dela é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um jovem, identificado como Leonardo Castro, de 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (22), suspeito de matar adolescente grávida e a mãe dela no dia 27 de maio deste ano, no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus. Ele foi detido no bairro Cidade de Deus.

De acordo com a polícia, um homem marcou um encontro com Leonardo para vender um videogame, na ocasião, foi roubado pelo infrator. Na ocasião, ele acionou a polícia e o suspeito foi detido ainda no mesmo bairro.

Na delegacia, a polícia encontrou um mandado de prisão por homicídio de tentativa de homicídio em nome de Leonardo pela morte da adolescente Letícia Bruna Osório da Silva, de 15 anos e a mãe dela, Ruth Osório da Silva, de 45 anos. Uma adolescente acabou ferida, mas sobreviveu.

O caso ainda está sob investigação, a polícia não descarta a possibilidade de ter outro envolvido no crime.