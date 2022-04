Suspeito de matar bebê com tiro na cabeça é preso no AM e agride jornalistas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem, identificado como Olace da Silva Lacerda, foi preso nesta quarta-feira (30), suspeito de matar a bebê Maria Clara Magalhães, de 1 ano com um tiro na cabeça, no dia 9 de abril de 2021, na Avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Iraci, no município de Itacoatiara (distante à 270 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o indivíduo estava chegando na delegacia algemado, quando partiu para cima de alguns repórteres com socos e até quebrou alguns equipamentos.

No dia do crime, a vítima estava com os pais em uma motocicleta, quando dois pistoleiros surgiram em outra moto e abriram fogo contra eles.

O alvo era o pai de Maria, mas foi a menina quem foi atingida na cabeça. O suspeito de atirar é Olace.

Continua depois da Publicidade

Denúncias anônimas informaram o paradeiro do suspeito e a polícia conseguiu efetuar a prisão dele em uma casa em Boa Vista dos Ramos.

O indivíduo foi levado para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.