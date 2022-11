Suspeito de matar delegado da PC-AM, Aldeney Goes, é transportado para Belém

Redação AM POST

Preso ontem (30) em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, suspeito de assassinar o delegado do Amazonas Aldeney Goes na noite de sexta-feira (28) dentro de uma farmácia em Belém, foi transferido para Belém (PA) nesta segunda-feira (31).

Continua depois da Publicidade

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que ajudaram os investigadores a identificar os criminosos.

Deyvide José Santos emprendia fuga para Santa Catarina, com o comparsa já identificado pela Polícia, quando ônibus foi interceptado em Araguaína (TO).

O trabalho da equipe policial continua para tentar localizar Mikael de Souza, apontado como o segundo suspeito de envolvimento no crime.

Continua depois da Publicidade

Amigos e familiares do delegado prestam as últimas homenagens a ele hoje (31), em cerimonia na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na zona Leste de Manaus. Em seguida ele foi enterrado no cemitério Parque Tarumã, bairro Tarumã.