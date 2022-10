Suspeito de matar delegado do AM, Aldeney Goes, no Pará é preso no Tocantins

Redação AM POST

A Polícia Civil prendeu na manhã deste domingo (30), em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, vulgo “Jereba”, suspeito de participar do assassinato do delegado do Amazonas, Aldeney Goes Alves, na noite de sexta-feira (28) dento de um farmácia em Belém (PA). A informação foi confirmada pelo governador do Pará, Helder Barbalho.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que ajudaram os investigadores a identificar os suspeitos.

Delegado do Amazonas é executado a tiros dentro de farmácia no Pará

Em menos de 48 horas, a polícia localizou um dos criminosos, em Tocantins, que estava tentando fugir para o Rio de Janeiro.

O trabalho da equipe policial continua para tentar localizar Mikael de Souza, apontado como o segundo suspeito de envolvimento no crime. Conforme fontes extraoficiais, a linha de investigação aponta que o delegado foi vítima de latrocínio. Os suspeitos do assassinato são integrantes de um grupo criminoso da região das Docas, que têm como alvo turistas que frequentam o local.

“A Polícia Civil acaba de prender, em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, vulgo “Jereba”, acusado de participar do assassinato do Delegado do Amazonas, Aldiney Goes Alves, na última sexta-feira (28). O trabalho da Polícia continua em busca de Mikael de Souza, outro envolvido no crime, que foi desvendado em menos de 24 horas. Minha solidariedade aos familiares da vítima”, disse o governador.