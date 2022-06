Suspeito de matar gari na saída de bar em Manaus é preso no Mato Grosso

Redação AM POST

Nesta sexta-feira (10/06), policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso (PC-MT), cumpriram, mandado de prisão preventiva em nome de Jhonatan Moraes Monteiro, 20, principal executor da morte do gari Leandro da Costa Oliveira, que tinha 27 anos. O infrator foi preso no município de Água Boa (MT).

O crime ocorreu no dia 3 de abril deste ano, durante uma briga generalizada na saída de um bar, no bairro Lírio do Vale, zona oeste da capital amazonense.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, Jhonatan é o responsável pela morte do gari, e foi quem efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, após uma briga naquela localidade. Outros dois indivíduos que também estavam sendo investigados nesse crime, já foram localizados e presos.

“Após a divulgação da imagem de Jhonatan, obtivemos informações de que ele estaria no município de Água Boa. Sendo assim, entramos em contato com a PC-MT, que efetuou a prisão dele”, informou a delegada.

Procedimentos

Jhonatan responderá por homicídio. Ele será recambiado para uma unidade prisional em Manaus, onde ficará à disposição da Justiça.