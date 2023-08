Suspeito de matar grávida em Manaus passa por audiência de custódia em Óbidos no Pará

Gil Romero Machado Batista, 41, suspeito de matar em Manaus a jovem Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos e estava grávida de oito meses, passa por audiência de custódia nesta quarta-feira (9). Ele estava foragido e foi preso na noite dessa terça-feira (8), no Distrito de Apolinário, Comunidade rural de Curuá, Baixo e Médio Amazonas, no oeste do Pará.

O suspeito teria se passado por um servidor do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para tentar driblar a equipe da Polícia Civil mas foi descoberto, preso e encaminhado direto para a delegacia de Curuá. Ainda na madrugada ele foi encaminhado para a delegacia do município de Óbidos.

“Essa prisão é resultante de operação das polícias civil do Amazonas e Pará após quatro dias incursões nessa área entre os municípios de Óbidos e Curuá, na noite de ontem, ele [Gil Romero] foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia de Curuá e posteriormente recambiado para a delegacia de Óbidos onde passou por todos os procedimentos devidos, está sendo encaminhado para exame de corpo de delito, passará por audiência de cuustódia”, disse o delegado Jardel Guimarães

De acordo com a autoridade policial, Gil Romero deve ser encaminhado para Manaus na sequencia da audiência de custódia. “Após a audiência de custódia ele será recambiado ao estado do Amazonas ainda hoje ou no mais tardar na quinta-feira”, declarou.

