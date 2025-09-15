Suspeito de matar homem a facadas é preso no interior do Amazonas

Notícias policiais – Na manhã de domingo (14), a polícia de Coari, Amazonas, prendeu preventivamente Manuel S. C., de 38 anos, suspeito de homicídio qualificado e corrupção de menor.

A vítima, Paulo Henrique Lopes Bezerra, de 26 anos, foi morta em um ato impulsivo, motivado por um mal-entendido. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima que indicou o paradeiro do suspeito.

As investigações, lideradas pela Delegacia de Polícia Civil local, revelaram que Manuel acreditava que Paulo Henrique havia sido o responsável pelo furto de R$ 2 mil e uma motosserra de sua casa. Contudo, a verdadeira autoria do furto já havia sido esclarecida pela Polícia Militar, que prendeu o criminoso e recuperou os bens horas antes do homicídio.

De acordo com as apurações, Manuel, acompanhado de um adolescente de apenas 16 anos, se dirigiu a uma loja de conveniência onde encontrou Paulo.

Em um momento de fúria, ele atacou a vítima com várias facadas, que a levaram à morte no local. O menor também foi implicado, enfrentando acusações por ato infracional análogo a homicídio qualificado.

Após todos os procedimentos legais, Manuel será levado à delegacia para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.