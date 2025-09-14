A notícia que atravessa o Brasil!

Suspeito de matar homem a tiros é preso em Maués no Amazonas

José Augusto havia sido capturado ainda de madrugada, por volta de 1h30, no bairro Senador José Esteves.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 11:40

Notícias Policiais –  Um homem, de idade não informada, investigado pelo homicídio de José Augusto Corrêa da Silva, ocorrido em 3 de setembro deste ano, foi preso nesta sexta-feira (12) no município de Maués (a 276 quilômetros a leste de Manaus). No momento da prisão, ele foi flagrado com drogas e uma arma de fogo, sendo também autuado em flagrante. Segundo o delegado Roab Rocha, da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, o corpo da vítima foi encontrado por volta das 9h, no bairro Donga Michiles, com duas perfurações por disparos de arma de fogo — uma no tórax e outra na cabeça — e sinais de ter sido amarrado. José Augusto havia sido capturado ainda de madrugada, por volta de 1h30, no bairro Senador José Esteves.

“Durante o cumprimento do mandado de prisão, localizamos o alvo em um terreno abandonado. Ele estava acompanhado de outro homem, e ambos foram flagrados com drogas destinadas ao tráfico. Na tentativa de fuga, chegaram a se desfazer de um revólver calibre .38 e de um celular, mas foram alcançados e presos”, relatou o delegado. No local, foram apreendidos entorpecentes, rádios comunicadores, uma balança de precisão e quantia em dinheiro.

Em seguida, o mandado de busca foi cumprido na residência do principal investigado, onde os policiais encontraram mais drogas, dinheiro, balanças de precisão e cadernos de anotações que evidenciam o comércio ilícito; um veículo também foi apreendido. O indivíduo foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, além de continuar respondendo à investigação pelo homicídio. O segundo homem também foi autuado por tráfico e associação para o tráfico; contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Estado do Pará. Ambos seguem custodiados à disposição da Justiça.

