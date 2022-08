Suspeito de matar homem a tiros por causa de dívida de R$ 50 é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (26/08), às 9h, mandado de prisão preventiva em nome de Rondinely Moraes do Nascimento, de 24 anos, pelo homicídio de Denis Santana da Silva, que tinha 41 anos. A prisão ocorreu no beco das Angélicas, bairro Nova Floresta, zona leste.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, o crime ocorreu em setembro de 2019, na rua Turquesa, naquele mesmo bairro e zona.

“A vítima foi morta com dois disparos de arma de fogo no abdômen e a motivação seria uma dívida de R$ 50 que Denis teria com o autor”, disse.

O titular aponta ainda que, ao chegar ao local da ação policial, o infrator tentou resistir à prisão, com um terçado, no entanto, ao perceber que estava cercado, desistiu da investida.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara do tribunal do Júri. Rondinely responderá por homicídio e ficará à disposição da Justiça.