Suspeito de matar homem em estacionamento abandona carro com CNH dentro em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado apenas como vulgo “Macaco”, está foragido sob suspeita de envolvimento em ao menos 10 homicídios em Manaus.

De acordo com a polícia, após o assassinato de um homem no Hope Bay Park, no bairro Tarumã, o veículo do crime foi encontrado e na parte inferior do carro, estava uma carteira de habilitação e o endereço do suspeito. Chegando na residência, foram feitas buscas no quarto do indivíduo mas ele não foi encontrado.

Ainda conforme a polícia, há cerca de 10 homicídios registrados com a mesma placa do veículo encontrado.

Informações preliminares apontam que as execuções possam ter ligação com a guerra entre facções.