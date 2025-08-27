Suspeito de matar jovem a facadas no interior do AM é preso em menos de uma hora

Notícias policiais – Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) acusado de assassinar Ariel Ferreira Costa, de 18 anos, a facadas no porto de Urucurituba, a 208 km de Manaus. O crime foi solucionado em menos de uma hora, mobilizando moradores e autoridades locais.

De acordo com o delegado Lázaro Santiago Mendes, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Segurança do município, identificou que o homicídio teria sido motivado por uma rixa entre os envolvidos, que trabalhavam como carregadores de mercadorias no porto. A vítima foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos no tórax.

Após o ataque, o suspeito tentou se esconder debaixo do assoalho de uma residência próxima, mas foi localizado e preso. Ele foi autuado em flagrante por homicídio, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.