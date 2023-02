Suspeito de matar jovem por causa de dívida de drogas é procurado pela polícia no Amazonas

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião de Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Leandro Marques Gomes, procurado por homicídio qualificado de Alex Oliveira dos Santos, que tinha 21 anos. O crime ocorreu no dia 11 de dezembro de 2022, no município.

De acordo com os policiais civis lotados no município, na data do fato, a vítima foi brutalmente assassinada após uma discussão, com o autor, em razão de dívida de drogas que mantinha com o indivíduo.

“Esse foi o motivo pelo qual Leandro ceifou brutalmente a vida de Alex. Agora, solicitamos a colaboração da população na divulgação dessas imagens, para que o suspeito seja identificado, localizado e assim possa ser responsabilizado criminalmente”, disse o policial.

A PC-AM solicita que informações sobre o suspeito sejam repassadas pelo número (92) 99321-1742, disque-denúncia da 44ª DIP de São Sebastião de Uatumã, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).