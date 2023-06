Suspeito de matar jovem por vingança é preso em Manaus

Um homem, identificado como Francisco Leandro da Silva e Silva, vulgo ‘Leandrinho 157’, de 27 anos, foi preso na quarta-feira (31), suspeito de matar a tiros Laércio Ajuricaba do Nascimento, de 24 anos, em Manaus. O crime ocorreu no dia 29 de maio de 2019, no bairro Lago Azul, Zona Norte da capital.

De acordo com as investigações, Francisco Leandro cometeu o crime como forma de retaliação a morte de seu aliado, conhecido como “Heverson gordinho”, no dia anterior.

Vale ressaltar que ele é investigado em outros homicídios.

Redação AM POST