Suspeito de matar menina, nesta quinta-feira, 01º, a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, deu detalhes durante coletiva de imprensa sobre as prisões de Ana Beatriz Barbosa Guimarães e Jhon Lenon Menezes Maia, suspeitos do homicídio da menina Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, ocorrido em março de 2022.

Segundo Joyce, a Polícia Civil chegou à localização de Jhon Lenon após a prisão de Ana Beatriz, que desencadeou em diversas denúncias sobre o paradeiro do rapaz. Em uma delas, ela revelou que ele estaria trabalhando em um lava-jato no bairro Aleixo, usando o nome falso de “João”.

Após confirmarem que a denúncia estava correta, os policiais foram à casa do suspeito e efetuaram a prisão. Ainda de acordo com a delegada, Jhon chegou a negar que seria o procurado, mas depois tentou fugir e agredir um dos investigadores no local. Ele foi encaminhado à sede da Depca após a prisão, onde nesta quinta-feira foi realizado um segundo interrogatório.

Com a presença do advogado no local, o suspeito decidiu ficar em silêncio e só responder às acusações em juízo. Na tarde de hoje, ele foi submetido a audiência de custódia e seguirá preso aguardando julgamento.

Redação AM POST