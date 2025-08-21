Suspeito de matar mulher deficiente a facadas dentro de sua própria casa é preso em Manaus

Notícias policiais – Ricardo Costa foi preso nesta quinta-feira (21) após ser identificado como o principal suspeito do assassinato de Francisca Alves Praia, uma mulher de 48 anos, encontrada morta em sua residência na Rua das Garças, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu na noite de domingo (17), quando a vítima foi morta a facadas. A casa de Francisca apresentava sinais de arrombamento, com o telhado parcialmente arrancado, o que indica que o suspeito teria invadido o imóvel.

A vítima, que era pessoa com deficiência, tendo uma das pernas amputadas, foi descoberta pela própria filha, que acionou a Polícia Militar ao encontrar o corpo.

No local, os policiais constataram que a porta da casa havia sido arrombada e havia uma quantidade significativa de sangue, sugerindo que o crime poderia estar ligado a um roubo.

Os cômodos da residência estavam revirados, e cartões de benefícios da vítima estavam desaparecidos. A investigação inicial da Polícia Civil aponta para um latrocínio, um roubo seguido de morte, uma vez que o suspeito teria invadido a casa, assassinado Francisca e levado seus cartões.

Ricardo Costa foi levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde foi visto saindo para passar por audiência de custódia.

A rapidez na identificação e prisão do suspeito, em menos de cinco dias após o crime, demonstra o empenho das autoridades na busca por justiça.