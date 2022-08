Suspeito de matar o cantor de forró Romarinho Mec é executado no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, identificado como Luan de Luan de Sousa Medeiros, de 28 anos, suspeito de participar da morte do cantor de forró “Romarinho Mec”, e do amigo dele, o digital influencer Ilguiner Menezes, foi assassinado na madrugada deste domingo (28), na frente de casa, no bairro Monte Alto, em Iranduba (distante à 36,3 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a vítima foi atacada por pistoleiros no momento em que estava em uma rua.

Ainda conforme a polícia, o indivíduo estava sendo procurado por suposto envolvimento na morte do cantor de forró Romarinho Mec, no dia 9 de setembro de 2021. Na ocasião, o cantor foi fuzilado após sair de uma casa de shows no bairro Tarumã, onde fez uma apresentação e comemorou seu aniversário.

Vale lembrar que houve um novo ataque durante o velório de Romarinho, na ocasiao, dois amigos da vitima foram alvo dos criminosos. Um deles, conhecido como “Lucas Picolé” conseguiu escapar, mas o influencer Ilguines Menezes, o “Biber”, não teve a mesma sorte e acabou morto.

A polícia investiga o caso.