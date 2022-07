Suspeito de matar professor da Semed dentro de motel é identificado em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Maurício da Silva Cruz, de 18 anos, foi preso nesta quinta-feira (28), suspeito de matar o professor da Semed, Mário Nunes de Moraes, no último dia 21 de julho, dentro do quarto do Motel Paris, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus. O segundo envolvido no crime é um adolescente que já foi apreendido.

De acordo com a polícia, o crime foi concluído como latrocínio (roubo seguido de morte), já que foi motivado por R$ 250 e o celular da vítima.

A delegada Débora Marreiros, afirmou que Mário e os assassinos se conheceram na noite anterior ao crime enquanto bebiam em um bar do bairro. Momentos depois, a dupla foi convidada pelo professor para ir ao motel.

Em um determinado momento, Mário chegou a sair do estabelecimento para sacar dinheiro no caixa 24h de posto de combustíveis e estava acompanhado do menor.

Foi ali que o criminoso teve a ideia de roubar a vítima, mas preferiu retornar ao motel e compartilhar o plano com o Maurício que havia ficado lá.

“A partir do momento em que ele sai com o professor para sacar dinheiro, ele fica de olho na quantia e enquanto o professor está tomando banho, os dois resolvem então que vão tomar esse dinheiro. Eles combinam que quando a vítima voltar do banheiro, eles dariam um golpe mata-leão”, destaca a delegada Débora Marreiros.

Após a execução do plano, Mário ainda acordou, momento em que travou luta corporal com os suspeitos e acabou morrendo.

“Deram esse mata-leão, desacordaram a vítima, mas quando estavam levando os pertences, a vítima acorda e entra em luta corporal, o que resulta na morte do professor”, disse Débora.

No momento da fuga, os meliantes fugiram pulando o muro do estabelecimento, mas foram flagrados por câmeras de segurança.

Ainda assim, eles levaram os dinheiro, o celular e cartões de banco de Mário, mas os investigadores ainda apuram se os criminosos conseguiram sacar algo

A dupla deve responder por latrocínio.