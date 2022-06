Suspeito de matar professor de dança namorava com a vítima cerca de 5 anos em Manaus, diz polícia

Redação AM POST

Diego Ribeiro da Silva, de 30 anos, suspeito de matar o professor de dança, Alex Rene Mota, de 46 anos, no dia 19 de junho, mantinha um relacionamento com a vítima há pelo menos 5 anos, em Manaus.

Conforme a polícia, Diego se relacionava com mulheres, mas sempre que não davam certo, ele voltava para o professor. A relação era marcada por brigas, idas e vindas.

A delegada Débora Barreiros, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), afirmou que no dia do crime, o casal estava brigando, quando Rene foi morto.

“No dia do crime eles tiveram uma discussão e o Diego passou a humilhar a vítima e dizer que o mesmo era portador de HIV e durante essa discussão ele começou a bater no Alex, e ainda pegou uma faca, durante a tentativa de fuga da vítima, ela foi alvejada com uma facada no peito e a vítima veio à óbito”, explica.

Após o crime, Diego ainda fugiu, mas na terça-feira (21), se apresentou na delegacia alegando legítima defesa.

“Ele compareceu na delegacia apresentando-se espontaneamente com o advogado, quando já tinha um mandado de prisão contra ele, e disse que a briga se iniciou pelo Alex. Ele disse que no momento em que a vítima pegou uma faca pra investir contra ele, ele conseguiu torcer a mão da vítima e cravar no peito desta”, diz Debóra.

O acusado já tem passagens pela polícia por violência doméstica contra outras duas mulheres, além de crime como estelionato, desacato à autoridade e deve permanecer preso.