Suspeito de matar professor de jiu-jitsu que visitava a filha é preso

Na última quarta-feira (24), Anderson Soares da Silva Lima, de 20 anos, foi detido em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de envolvimento no assassinato do professor de jiu-jitsu, Luan Mateus Braga Rocha, ocorrido no dia 4 de janeiro.

A prisão de Anderson ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar, que identificou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio doloso. O suspeito já possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

Conforme relatos de amigos e familiares, Luan vivia em Fortaleza e estava visitando a filha que mora com a ex-mulher em Caucaia. Durante a estadia no bairro Araturi, criminosos chegaram buscando o ex-cunhado do professor, que seria o verdadeiro alvo. O ex-cunhado conseguiu escapar, mas infelizmente, Luan foi atingido e morto em via pública. A ex-mulher do professor e a filha não foram feridas.

Após vinte dias do crime, a captura de Anderson representa um passo significativo nas investigações. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foi formalmente autuado pelo crime de homicídio doloso.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) anunciou que a Polícia Civil continuará aprofundando as investigações para esclarecer completamente o assassinato de Luan e identificar outros possíveis participantes no crime.

