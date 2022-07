Suspeito de matar segurança durante assalto a padaria é preso em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Adailson Gomes da Silva, de 32 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), suspeito de matar o idoso Paulo Alves Bezerra, de 63 anos, no dia 28 de Abril, em uma panificadora na rua Dorval Porto, do Conjunto Vila Real, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima trabalhava como segurança e no momento do crime, Adailson e um comparsa entraram disfarçados de gari e anunciaram o assalto.

O segurança ainda tentou reagir e evitar o roubo, mas foi baleado na cabeça e não resistiu.

Mais informações devem ser repassadas pela Polícia Civil.