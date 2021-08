Suspeito de matar servidora da Semed é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (19), por suspeita de matar a servidora da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Rosiane Ferreira Barros, que tinha 43 anos. A vítima foi encontrada em uma área de mata no Puraquequara, Zona Leste, em julho deste ano.

A vítima foi encontrada por um irmão de criação e estava com as mãos amarradas e com a parte debaixo despida. Segundo a polícia, a mulher desapareceu após sair para caminhar por volta das 5h. Como não retornou, familiares foram a procura do seu paradeiro.

“O corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas e vestido apenas com a parte de cima da roupa, e também apresentava um ferimento na parte de trás da cabeça. Ela foi, provavelmente, espancada e morta com objeto contundente. Se houve violência sexual não temos como comprovar no momento, estamos no aguardo de outros laudos, porém, o principal suspeito desse crime está preso”, disse a adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegada Marília Campello.

Rosiane era auxiliar operacional e estava lotada na divisão de transporte da Semed desde 2005. Atualmente exercia a função de motorista de ônibus escolar da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural.