Suspeito de matar sogra com 40 facadas para se vingar da ex é preso

Um homem, não identificado, foi preso na última sexta-feira (7), suspeito de ter matado a sogra, de 56 anos, e ter tentado assassinar a enteada, de 11 anos, a facadas, há cerca de nove meses. Ele foi preso pela Polícia Civil de Goiás.

De acordo com a polícia, a motivação do crime seria porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher. Na ocasião, ele invadiu a casa da ex, em com a intenção de matá-la, mas como não encontrou a mulher, ele matou a sogra com 40 facadas e golpeou a enteada com oito golpes. A criança, apesar de ter ficado em estado gravíssimo, conseguiu sobreviver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois do crime, o homem fugiu, mas frequentemente tentava contato com a ex-companheira por meio de diversos números telefônicos, todos com tom de ameaça.

O homem foi preso e responderá pela dupla prática de feminicídio qualificado, um na forma consumada e outro na modalidade tentada. Ele se encontra à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Presidente Prudente.

Redação AM POST