Suspeito de matar suposto ‘agiota’ por causa de R$ 29 mil é preso em Manaus

Erivelson Dourado Gomes, foi preso na quarta-feira (16) suspeito de ter assassinado Armando Costa Filho, um empresário de 45 anos. Erivelson era marido da sobrinha de Armando e tinha uma dívida no valor de R$ 29 mil com a vítima. O crime aconteceu dentro do condomínio Conquista, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com familiares, o suspeito era alguém de total confiança do homem. Inclusive, no dia do crime Erivelson teria almoçado com Armando, por isso a entrada do condomínio foi liberada para a entrada dos comparsas de Erivelson. Após cometerem o crime, suspeito e comparsas fugiram do local levando dinheiro, armas, joias e o carro da vítima.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Redação AM POST