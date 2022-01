Suspeito de participação em assalto a salão de beleza é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A Polícia Militar, por ação dos policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e das 18ª e 6ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), deteve um foragido da justiça e efetuou a prisão de três homens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. As ações resultaram na apreensão de revólveres e na recuperação de produtos roubados.

Uma equipe de policiais militares na viatura Rocam 2332, durante patrulhamento pela zona norte, por volta das 13h30, deteve um homem de 30 anos por roubo no bairro Monte das Oliveiras. A ação ocorreu após denúncia recebida via WhatsApp Rocam (99280-7574), na qual a vítima do roubo a um salão de beleza no Conjunto Residencial Águas Claras, ocorrido na noite anterior, informou que o localizador de um dos veículos roubados no delito, recuperado horas depois do assalto, informava que o veículo havia feito uma parada em um endereço na rua Caruba, bairro Monte das Oliveiras. O veículo foi abandonado naquela área.

Os policiais se dirigiram ao endereço repassado pela vítima, e no local encontraram um indivíduo, que confessou a participação no crime. Com ele, os policiais também encontraram um revólver calibre 32, marca Taurus, com cinco munições intactas, além de grande parte dos produtos roubados do salão, sendo dois notebooks, três televisores, dois celulares e um videogame da marca XBox. Juntamente com os produtos recuperados, o indivíduo foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi verificado que ele tinha passagens por tráfico de drogas.

Em outra ação, por volta das 16h, uma equipe policial da 18ª Cicom, na viatura 7207, deteve um homem de 28 anos em posse de um revólver calibre 38, com três cartuchos intactos, na avenida Coração de Jesus, bairro Colônia Terra Nova. O suspeito demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura e tentou fugir, mas foi interceptado. Questionado sobre o armamento, ele informou que cometeria roubos nas imediações. Verificada a situação da arma era pertencente à Secretaria de Segurança Pública do estado de Roraima. O homem foi encaminhado para o 6º DIP.

Um homem foi detido em posse de uma arma de fogo por policiais da 6ª Cicom, na viatura 7215, na rua Curió, bairro Cidade Nova. A ação ocorreu após denúncias repassadas pela Supervisão de Área, informando que um indivíduo armado estaria nas proximidades de um campo de futebol naquela via. No local, os militares identificaram o suspeito e, durante abordagem, encontraram com ele um revólver calibre 38, marca Taurus, com seis munições intactas. O homem foi conduzido ao 6º DIP.

Em outra ação, policiais na viatura Rocam 9341, por volta das 15h, detiveram um homem foragido da justiça, de 31 anos, durante patrulhamento na rua 15 de Março, bairro Novo Israel, onde ele foi avistado em atitude suspeita. Em consulta do nome do indivíduo no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que havia contra ele mandado de prisão em aberto. O homem, encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), tinha várias passagens na polícia.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.